Black Santa Toy Extravaganza (Photo Gallery Recap)

Published on December 19, 2025

Black Santa Toy Extravaganza Brings Holiday Joy to Indy Families

The holiday season was in full swing as families gathered at the historic Madam Walker Legacy Building for the Black Santa Toy Extravaganza, a heartwarming community event focused on joy, giving, and togetherness.

Parents and children filled the space with excitement as kids had the chance to meet Black Santa, take photos, and enjoy a festive atmosphere designed to make lasting holiday memories. One of the highlights of the event was the toy giveaway, where each child received a special gift — a moment that brought smiles, laughter, and plenty of holiday cheer.

The Black Santa Toy Extravaganza served as a reminder that the holidays are about more than gifts — they’re about showing up for one another, spreading love, and creating moments that children will remember long after the season ends.

Scroll below to view photos from the Black Santa Toy Extravaganza and relive some of the joyful moments from this special community event.

1. Black Santa 2025

2. Black Santa 2025

3. Black Santa 2025

4. Black Santa 2025

5. Black Santa 2025

6. Black Santa 2025

7. Black Santa 2025

8. Black Santa 2025

9. Black Santa 2025

10. Black Santa 2025

11. Black Santa 2025

12. Black Santa 2025

13. Black Santa 2025

14. Black Santa 2025

15. Black Santa 2025

16. Black Santa 2025

17. Black Santa 2025

18. Black Santa 2025

19. Black Santa 2025

20. Black Santa 2025

21. Black Santa 2025

22. Black Santa 2025

23. Black Santa 2025

24. Black Santa 2025

25. Black Santa 2025

26. Black Santa Photos 2025

27. Black Santa Photos 2025

28. Black Santa Photos 2025

29. Black Santa Photos 2025

30. Black Santa Photos 2025

31. Black Santa Photos 2025

32. Black Santa Photos 2025

33. Black Santa Photos 2025

34. Black Santa Photos 2025

35. Black Santa Photos 2025

36. Black Santa Photos 2025

37. Black Santa Photos 2025

38. Black Santa Photos 2025

39. Black Santa Photos 2025

40. Black Santa Photos 2025

41. Black Santa Photos 2025

42. Black Santa Photos 2025

43. Black Santa Photos 2025

44. Black Santa Photos 2025

45. Black Santa Photos 2025

46. Black Santa Photos 2025

47. Black Santa Photos 2025

48. Black Santa Photos 2025

49. Black Santa Photos 2025

50. Black Santa Photos 2025

51. Black Santa Photos 2025

52. Black Santa Photos 2025

53. Black Santa Photos 2025

54. Black Santa Photos 2025

55. Black Santa Photos 2025

56. Black Santa Photos 2025

57. Black Santa Photos 2025

58. Black Santa Photos 2025

59. Black Santa Photos 2025

60. Black Santa Photos 2025

61. Black Santa Photos 2025

62. Black Santa Photos 2025

63. Black Santa Photos 2025

64. Black Santa Photos 2025

65. Black Santa Photos 2025

66. Black Santa Photos 2025

67. Black Santa Photos 2025

68. Black Santa Photos 2025

69. Black Santa Photos 2025

70. Black Santa Photos 2025

71. Black Santa Photos 2025

72. Black Santa Photos 2025

73. Black Santa Photos 2025

74. Black Santa Photos 2025

75. Black Santa Photos 2025

