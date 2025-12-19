Black Santa Toy Extravaganza (Photo Gallery Recap)

Black Santa Toy Extravaganza Brings Holiday Joy to Indy Families
The holiday season was in full swing as families gathered at the historic Madam Walker Legacy Building for the Black Santa Toy Extravaganza, a heartwarming community event focused on joy, giving, and togetherness.
Parents and children filled the space with excitement as kids had the chance to meet Black Santa, take photos, and enjoy a festive atmosphere designed to make lasting holiday memories. One of the highlights of the event was the toy giveaway, where each child received a special gift — a moment that brought smiles, laughter, and plenty of holiday cheer.
The Black Santa Toy Extravaganza served as a reminder that the holidays are about more than gifts — they’re about showing up for one another, spreading love, and creating moments that children will remember long after the season ends.
Scroll below to view photos from the Black Santa Toy Extravaganza and relive some of the joyful moments from this special community event.
1. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
2. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
3. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
4. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
5. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
6. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
7. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
8. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
9. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
10. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
11. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
12. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
13. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
14. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
15. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
16. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
17. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
18. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
19. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
20. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
21. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
22. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
23. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
24. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
25. Black Santa 2025Source:Black Santa 2025
Black Santa 2025 black santa 2025
26. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
27. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
28. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
29. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
30. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
31. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
32. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
33. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
34. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
35. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
36. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
37. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
38. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
39. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
40. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
41. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
42. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
43. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
44. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
45. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
46. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
47. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
48. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
49. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
50. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
51. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
52. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
53. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
54. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
55. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
56. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
57. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
58. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
59. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
60. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
61. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
62. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
63. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
64. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
65. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
66. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
67. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
68. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
69. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
70. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
71. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
72. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
73. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
74. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025
75. Black Santa Photos 2025Source:Black Santa Photos 2025
Black Santa Photos 2025 black santa photos 2025