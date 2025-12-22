Nicki Minaj at TPUSA Event: MAGA Support or Critique?
Nicki Minaj surprises conservatives with praise for Trump, Vance at Arizona event
Nicki Minaj surprised conservatives in Arizona by praising President Donald Trump and Vice President JD Vance at a gathering memorializing late activist Charlie Kirk. Minaj’s alignment with the Make America Great Again movement has raised eyebrows due to her past criticism of Trump. She expressed admiration for the Republican leaders and mocked California Gov. Gavin Newsom, calling him “New-scum.” Despite backlash from the entertainment industry, Minaj remains unbothered and emphasized the importance of speaking one’s mind with different ideas. The rapper’s appearance at the conservative event may solidify her status as a MAGA supporter. Source: https://www.nbclosangeles.com/news/national-international/nicki-minaj-erika-kirk-turning-point-usa/3819357/