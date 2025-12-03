Listen Live
Closings and Delays 12-3-25

Published on December 2, 2025

  • Alexandria Community School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Anderson Preparatory Academy Opening 2 Hrs late
  • Area 30 Career Center-Greencastle No AM Services
  • Bloomfield School District Opening 2 Hrs late
  • Blue River Valley School Corp Opening 2 Hrs late
  • Brown County School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Building Blocks Preschool-New Castle Opening 2 Hrs late
  • Charles A Beard School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Cloverdale Community Schools Opening 2 Hrs late – No AM Preschool
  • Eastern Hancock Co Schools Opening 2 Hrs late
  • Eminence Comm School Corp Opening 2 Hrs late
  • Fayette County School Corp Opening 2 Hrs late
  • Frontier School Corporation Opening 2 Hrs late
  • Greencastle Comm School Corp Opening 2 Hrs late
  • Greenwood Christian Academy Opening 2 Hrs late
  • Jennings County Schools Opening 2 Hrs late
  • Midwest Bartenders School Opening 2 Hrs late
  • Mt. Vernon Comm School Corp (Hancock) Opening 2 Hrs late
  • Nettle Creek School Corp. Opening at 10:00 AM
  • New Castle Comm. School Corp. Opening 2 Hrs late
  • New Palestine Comm. Schools Opening 2 Hrs late
  • North Putnam Community Schools Opening 2 Hrs late
  • North White School Corp. Opening 2 Hrs late
  • Randolph Southern School Corp Opening 2 Hrs late
  • Rush County Schools Opening 2 Hrs late
  • Shakamak Schools MSD Opening 2 Hrs late
  • Shenandoah School Corporation Opening 1 1/2 Hrs late
  • South Henry School Corp. Opening 2 Hrs late
  • South Putnam Comm. Schools Opening 2 Hrs late
  • Spencer-Owen Community Schools Opening 2 Hrs late

Closings and Delays 12-3-25 was originally published on wibc.com

