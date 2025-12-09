December is a time for family, celebration, and reflection—and for several celebrities, it’s also a month to celebrate another year of excellence. From trailblazing actors and legendary musicians to athletes who’ve redefined greatness, December-born stars have been making major waves for decades. These stars haven’t only entertained us…they’ve shaped culture, broken barriers, and inspired entire communities with their talent, drive, and passion.
Whether they’re known for their groundbreaking roles in Hollywood, chart-topping hits, or captivating personalities, these December-born celebrities have undeniably left a mark on Black America. As we wrap up the year, it’s the perfect moment to shine a light on their contributions and celebrate their continued influence, both in the spotlight and behind the scenes.
TRENDING STORY: Rest In Power: Notable Black Folks Who We’ve Lost In 2025
LIKE US ON FACEBOOK. FOLLOW US ON INSTAGRAM & TWITTER. SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE.
It’s time to highlight the birthdays of this Sagittarius and Capricorn crew, recognizing the legacy they’re building for the next generation and beyond. Let’s raise a toast to these stars who make December even more special—proving that greatness doesn’t just happen, it’s earned.
SCROLL FOR THE FULL LIST
READ MORE STORIES ON BLACKAMERICAWEB.COM:
Black Celebrities Born In November
10 Times Mary J. Blige Exuded Big Capricorn Energy With Her Fashion
HEAD TO THE BLACKAMERICAWEB.COM HOMEPAGE
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
1. Zoe Kravitz – Dec. 1Source:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
2. Trina – Dec. 3rdSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
3. Tyra Banks – Dec. 4thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
4. Jay-Z – Dec. 4thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
5. Lauren London – Dec. 5thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
6. Raven Symone – Dec. 10thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
7. Teyana Taylor – Dec. 10thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
8. Mos Def – Dec. 11thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
9. Regina Hall – Dec. 12thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
10. Dionne Warwick – Dec. 12thSource:WENN
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
11. Jamie Foxx – Dec. 13thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
12. NeNe Leakes – Dec. 13thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
13. The Late Angie Stone – Dec. 18thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
14. The Late Cicely Tyson – Dec. 19thSource:WENN
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
15. Tyson Beckford – Dec. 19thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
16. Samuel L. Jackson – Dec. 21stSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
17. Jordan Sparks – Dec. 22thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
18. Lee Daniels – Dec. 24thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
19. Denzel Washington – Dec. 28thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
20. John Legend – Dec. 28thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
21. Mekhi Phifer – Dec. 29thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
22. LeBron James – Dec. 30thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
23. Tiger Woods – Dec. 30thSource:WENN
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
24. Andra Day – Dec. 30thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com
25. Tyrese – Dec. 30thSource:Getty
Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com