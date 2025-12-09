Listen Live
Close
Celebrity

Celebs Born In December

Published on December 9, 2025

Share this

Share this link via

Or copy link

December is a time for family, celebration, and reflection—and for several celebrities, it’s also a month to celebrate another year of excellence. From trailblazing actors and legendary musicians to athletes who’ve redefined greatness, December-born stars have been making major waves for decades. These stars haven’t only entertained us…they’ve shaped culture, broken barriers, and inspired entire communities with their talent, drive, and passion.

Whether they’re known for their groundbreaking roles in Hollywood, chart-topping hits, or captivating personalities, these December-born celebrities have undeniably left a mark on Black America. As we wrap up the year, it’s the perfect moment to shine a light on their contributions and celebrate their continued influence, both in the spotlight and behind the scenes.

TRENDING STORY: Rest In Power: Notable Black Folks Who We’ve Lost In 2025

LIKE US ON FACEBOOK. FOLLOW US ON INSTAGRAM & TWITTER. SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE.

Related Stories

It’s time to highlight the birthdays of this Sagittarius and Capricorn crew, recognizing the legacy they’re building for the next generation and beyond. Let’s raise a toast to these stars who make December even more special—proving that greatness doesn’t just happen, it’s earned.

SCROLL FOR THE FULL LIST

READ MORE STORIES ON BLACKAMERICAWEB.COM:

Black Celebrities Born In November

10 Times Mary J. Blige Exuded Big Capricorn Energy With Her Fashion

HEAD TO THE BLACKAMERICAWEB.COM HOMEPAGE

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

1. Zoe Kravitz – Dec. 1

Zoe Kravitz - Dec. 1 Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

2. Trina – Dec. 3rd

Trina - Dec. 3rd Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

3. Tyra Banks – Dec. 4th

Tyra Banks - Dec. 4th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

4. Jay-Z – Dec. 4th

Jay-Z - Dec. 4th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

5. Lauren London – Dec. 5th

Lauren London - Dec. 5th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

6. Raven Symone – Dec. 10th

Raven Symone - Dec. 10th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

7. Teyana Taylor – Dec. 10th

Teyana Taylor - Dec. 10th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

8. Mos Def – Dec. 11th

Mos Def - Dec. 11th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

9. Regina Hall – Dec. 12th

Regina Hall - Dec. 12th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

10. Dionne Warwick – Dec. 12th

Dionne Warwick - Dec. 12th Source:WENN

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

11. Jamie Foxx – Dec. 13th

Jamie Foxx - Dec. 13th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

12. NeNe Leakes – Dec. 13th

NeNe Leakes - Dec. 13th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

13. The Late Angie Stone – Dec. 18th

The Late Angie Stone - Dec. 18th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

14. The Late Cicely Tyson – Dec. 19th

The Late Cicely Tyson - Dec. 19th Source:WENN

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

15. Tyson Beckford – Dec. 19th

Tyson Beckford - Dec. 19th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

16. Samuel L. Jackson – Dec. 21st

Samuel L. Jackson - Dec. 21st Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

17. Jordan Sparks – Dec. 22th

Jordan Sparks - Dec. 22th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

18. Lee Daniels – Dec. 24th

Lee Daniels - Dec. 24th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

19. Denzel Washington – Dec. 28th

Denzel Washington - Dec. 28th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

20. John Legend – Dec. 28th

John Legend - Dec. 28th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

21. Mekhi Phifer – Dec. 29th

Mekhi Phifer - Dec. 29th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

22. LeBron James – Dec. 30th

LeBron James - Dec. 30th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

23. Tiger Woods – Dec. 30th

Tiger Woods - Dec. 30th Source:WENN

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

24. Andra Day – Dec. 30th

Andra Day - Dec. 30th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

25. Tyrese – Dec. 30th

Tyrese - Dec. 30th Source:Getty

Celebs Born In December was originally published on blackamericaweb.com

More from 106.7 WTLC

106.7 WTLC

Quick Links

Legal

Listen Live
Close